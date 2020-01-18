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  • 18.01.2020 10:14
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 10:18

yine çizgiyi aştı! Sözcüsünden açık tehdit: Türk askerlerinin sonu gelecek

'da meşru yönetime karşı darbe girişiminde bulunan general 'in komutasındaki ordunun sözcüsü Ahmed el-Mismari, 'yi tehdit eden küstah açıklamalarda bulundu. Mismari, "Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek. Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" dedi.

Darbeci Hafter yine çizgiyi aştı! Türkiye'ye açık tehdit

komutasındaki Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 'nin olası askeri müdahalesi ve Zuveytine'de bulunan kuyusunun, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) gelir sağladığı gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

''ÖDÜN VERMEYECEĞİZ''
'in aktardığına göre düzenlediği basın toplantısında "Öfkeli kitleler petrol sahalarında üretimi durdurdu" diyen Mismari, "Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek" dedi.



''TÜRK ASKERİNİN SONU GELECEK''
Türkiye tarafının UMH'ye destek için Libya'ya asker gönderme yönündeki kararına bir kez daha tepki gösteren Mismari, "Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" diye konuştu.

Sözcü, "Petrol limanlarını kapatan Libya halkıdır ve biz onları korumalıyız" diye ekledi.

''TÜRKİYE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ''
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Türkiye ateşkesi ihlal ve suistimal etti, deniz ve hava yoluyla ülkeye daha fazla Suriyeli terörist ve silah gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

Liman bölgesi Zuveytine'de bulunan petrol tesislerinde üretim, protesto gösterilerinin ardından durdurulmuştu.

Libya, 2010 yılında günlük 1.6 milyon varil petrol üretirken, müdahalesi sonrası yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü.

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