Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'nin olası askeri müdahalesi ve Zuveytine'de bulunan petrol kuyusunun, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) gelir sağladığı gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

''ÖDÜN VERMEYECEĞİZ''

Sky News'in aktardığına göre düzenlediği basın toplantısında "Öfkeli kitleler petrol sahalarında üretimi durdurdu" diyen Mismari, "Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek" dedi.





''TÜRK ASKERİNİN SONU GELECEK''

Türkiye tarafının UMH'ye destek için Libya'ya asker gönderme yönündeki kararına bir kez daha tepki gösteren Mismari, "Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" diye konuştu.

Sözcü, "Petrol limanlarını kapatan Libya halkıdır ve biz onları korumalıyız" diye ekledi.

''TÜRKİYE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ''

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Türkiye ateşkesi ihlal ve suistimal etti, deniz ve hava yoluyla ülkeye daha fazla Suriyeli terörist ve silah gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

Liman bölgesi Zuveytine'de bulunan petrol tesislerinde üretim, protesto gösterilerinin ardından durdurulmuştu.

Libya, 2010 yılında günlük 1.6 milyon varil petrol üretirken, NATO müdahalesi sonrası yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü.