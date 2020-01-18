Dünya, petrolle bulaşan bir ördek için dünyayı ayağa kaldırsa da, Avustralya'da '3 maymunu' oynadı... Avustralya'da aylardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle 1 milyar 250 milyon hayvan telef oldu. Ancak Avustralyalı yetkililer, skandal bir karara imza attı. Yangınlar nedeniyle su bulamayan develerin başka hayvanlara zarar verdiğini iddia eden yetkililer, 10 bin devenin öldürüleceğini açıkladı.
Dün 50 helikopter ülkenin çeşitli noktalarından havalandı. 12 saat içinde 5 bin deveyi tüfekle öldüren katliamcılar, buna "başarı" dedi. Deve katliamı yetmezmiş gibi şimdi de 2 milyona yakın kedinin zehirli etlerle öldürüleceği açıklandı.
Kedilere yapılacak katliama sessiz kalacaklar.
Ormanlık alanlardaki 4 bin yabani at da önümüzde ki hafta öldürülecek.
Dün 50 helikopter ülkenin çeşitli noktalarından havalandı. 12 saat içinde 5 bin deveyi tüfekle öldüren katliamcılar, buna "başarı" dedi. Deve katliamı yetmezmiş gibi şimdi de 2 milyona yakın kedinin zehirli etlerle öldürüleceği açıklandı.
Kedilere yapılacak katliama sessiz kalacaklar.
Ormanlık alanlardaki 4 bin yabani at da önümüzde ki hafta öldürülecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.