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şimdi de katliam kararı aldı! 5 bin deve öldürüldü, sırada kediler ve atlar var...

yandı, 1 milyar 250 milyon hayvan telef oldu. Yetkililer şimdi de katliam kararı aldı. 5 bin deve tüfekle öldürüldü. Sırada kediler ve atlar var…

Katliam sessizliği
Dünya, petrolle bulaşan bir ördek için dünyayı ayağa kaldırsa da, 'da '3 maymunu' oynadı... Avustralya'da aylardır söndürülemeyen lar nedeniyle 1 milyar 250 milyon hayvan telef oldu. Ancak Avustralyalı yetkililer, skandal bir karara imza attı. Yangınlar nedeniyle su bulamayan develerin başka hayvanlara zarar verdiğini iddia eden yetkililer, 10 bin devenin öldürüleceğini açıkladı.

Dün 50 helikopter ülkenin çeşitli noktalarından havalandı. 12 saat içinde 5 bin deveyi tüfekle öldüren katliamcılar, buna "başarı" dedi. Deve katliamı yetmezmiş gibi şimdi de 2 milyona yakın kedinin zehirli etlerle öldürüleceği açıklandı.


Kedilere yapılacak katliama sessiz kalacaklar.


Ormanlık alanlardaki 4 bin yabani at da önümüzde ki hafta öldürülecek.





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