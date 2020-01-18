Arjantin'de bir kız köpeği ile çektirmek isterken kabusu yaşadı. Alman kurdu olan köpekle 2 fotoğraf çeken kız köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.
- Dünya
- 18.01.2020
- Gazete
Alman kurduyla fotoğraf çektirecekti... Yüzüne 40 dikiş atıldı!
Arjantin'de bir kız köpeği ile çektirmek isterken kabusu yaşadı. Alman kurdu olan köpekle 2 fotoğraf çeken kız köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.
- ABD askerleri için 500 milyon dolar!
- BM’den YPG’ye sert eleştiri
- Esed saldırmaya başladı! Türkiye sınır hattına göç başladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.