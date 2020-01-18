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kurduyla fotoğraf çektirecekti... !

'de bir kız köpeği ile çektirmek isterken kabusu yaşadı. kurdu olan 2 fotoğraf çeken kız köpeğin saldırısına uğradı. kaldırılan kızın .

Tehlikeli şaka
Arjantin'de bir kız köpeği ile çektirmek isterken kabusu yaşadı. kurdu olan 2 fotoğraf çeken kız köpeğin saldırısına uğradı. kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.



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