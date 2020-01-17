ABD New York'ta Scarsdale Lisesi öğrencisi Wolf Cukier (17) NASA'da staja başladı. Üçüncü günde uydu fotoğraflarına bakarken bir cisim dikkatini çekti. Detaylı incelemede, bu cismin dünyadan bin 300 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen olduğu belirlendi. Dünyadan yaklaşık 6,9 kat daha büyük olan gezegene, TOI 1338 b adı verildi. Cukier, NASA'da çalışmak istediğini söyledi.
- Dünya
- 17.01.2020
- Gazete
Yıldızı parladı! NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
ABD New York'ta Scarsdale Lisesi öğrencisi Wolf Cukier (17) NASA'da staja başladı. Üçüncü günde uydu fotoğraflarına bakarken bir cisim dikkatini çekti. Detaylı incelemede, bu cismin dünyadan bin 300 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen olduğu belirlendi. Dünyadan yaklaşık 6,9 kat daha büyük olan gezegene, TOI 1338 b adı verildi. Cukier, NASA'da çalışmak istediğini söyledi.
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