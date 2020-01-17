Bugünkü
Takvim

Yıldızı parladı! 'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti

'ta öğrencisi (17) 'da staja başladı. Üçüncü günde uydu fotoğraflarına bakarken bir cisim dikkatini çekti. Detaylı incelemede, bu cismin dünyadan bin 300 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen olduğu belirlendi. Dünyadan yaklaşık 6,9 kat daha büyük olan gezegene, 1338 b adı verildi. Cukier, NASA'da çalışmak istediğini söyledi.

Yıldızı parladı
ABD 'ta öğrencisi (17) 'da staja başladı. Üçüncü günde uydu fotoğraflarına bakarken bir cisim dikkatini çekti. Detaylı incelemede, bu cismin dünyadan bin 300 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen olduğu belirlendi. Dünyadan yaklaşık 6,9 kat daha büyük olan gezegene, 1338 b adı verildi. Cukier, NASA'da çalışmak istediğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriYıldızı parladı! NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri