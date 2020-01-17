Irak'ta yayın yapan Ürdün merkezli haber kanalı Dijlah TV'nin spikeri Sugar Abbas Jamil, canlı yayında büyük üzüntü yaşadı. Programdan önce ağabeyi Binbaşı Tarık Abbas Jamil'in, Balad Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öğrendi. Buna rağmen haberleri sundu. Ağabeyinin ölümünü anlatırken gözyaşı dökmemek için kendini zor tuttu.
- Dünya
- 17.01.2020
- Gazete
Spiker, ağabeyinin ölüm haberini anlatırken kendini zor tuttu
Irak'ta yayın yapan Ürdün merkezli haber kanalı Dijlah TV'nin spikeri Sugar Abbas Jamil, canlı yayında büyük üzüntü yaşadı. Programdan önce ağabeyi Binbaşı Tarık Abbas Jamil'in, Balad Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öğrendi. Buna rağmen haberleri sundu. Ağabeyinin ölümünü anlatırken gözyaşı dökmemek için kendini zor tuttu.
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