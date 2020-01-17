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Spiker, ağabeyinin ölüm haberini anlatırken kendini zor tuttu

'ta yayın yapan merkezli haber kanalı Dijlah 'nin spikeri Sugar , canlı yayında büyük üzüntü yaşadı. Programdan önce ağabeyi Binbaşı Tarık Abbas Jamil'in, 'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öğrendi. Buna rağmen haberleri sundu. Ağabeyinin ölümünü anlatırken gözyaşı dökmemek için kendini zor tuttu.

En acı haber
Irak'ta yayın yapan merkezli haber kanalı Dijlah 'nin spikeri Sugar , canlı yayında büyük üzüntü yaşadı. Programdan önce ağabeyi Binbaşı Tarık Abbas Jamil'in, 'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öğrendi. Buna rağmen haberleri sundu. Ağabeyinin ölümünü anlatırken gözyaşı dökmemek için kendini zor tuttu.

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