İran'ın Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını düşürmesinin yankıları sürerken, Başbakan Oleksiy Honçaruk istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'ye sundu.
Reuters'ın aktardığı habere göre Zelenskiy'nin kararı değerlendireceği belirtildi.
Rusya'da da Vladimir Putin'in anayasada değişiklik açıklamalarının ardından Medvedev hükümeti istifa etmişti.
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