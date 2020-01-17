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  • 17.01.2020 12:01
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 12:03

Son dakika: Lavrov'dan Hafter açıklaması: Uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti

Son dakika haberine göre Sergey Lavrov, süreci, 'daki görüşmeleri ve 'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Suriye krizinde önemli bir aşamadayız. Hafter uzlaşmaya uygun davranacağını iletti" dedi.

Rusya'dan flaş Hafter açıklaması!

Sergey Lavrov, başkent 'da düzenlenen yıllık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Lavrov şunları söyledi:

konusunda hatayı değil, Libya'yı bombalayarak yaptı ve devlet mekanizmasını yok etti. krizinde siyasi sürecin önemli bir aşamasındayız. Gelişmeler kontrolümüz altında, Suriye Temsilcisi Pedersen gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edecek.

Libya'da; Hafter bu uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti.

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