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  • 18.01.2020 07:13
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 07:16

Camiyi yıkma fetvası veren 'ın sözde müftü böyle yakalandı! Kamyonetle taşıdılar

'ın kentinde 6 yıl önce Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için fetva veren terör örgütü 'ın sözde müftüsü yakalandı. "Müftü" kilolarından dolayı polis aracıyla değil bir kamyonetin arkasında taşındı.

Camiyi yıkma fetvası veren terörist böyle yakalandı

'na bağlı Güvenlik Medya Ağı'nın yaptığı yazılı açıklamada, 'daki polis güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü 'ın sözde müftüsü Ebu Abdulbari kod adlı Şifa en Numa'nın kentin doğu yakasındaki Mansur Mahallesi'nde yakalandığı ifade edildi. Yaklaşık 135 kilo olduğu sanılan "müftü" kilosu nedeniyle polis aracına sığmadığı için bir kamyonetin kasasında taşındı.

CAMİYİ YIKMA FETVASI VERMİŞTİ
Açıklamada, Abdulbari'nin DEAŞ'ın kenti elinde tuttuğu 2014-2017 yıllarında örgütün önde gelen isimleri arasında yer aldığı, örgüte biat etmeyen din adamlarının idam edilmesi ve Musul'daki Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için 25 Temmuz 2014'te fetva çıkardığı kaydedildi.

DEAŞ Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere, Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri, bir dizi operasyon neticesinde, Aralık 2017'de 'in işgalindeki tüm bölgeleri geri almıştı.

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