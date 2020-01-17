Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Musul'daki polis güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde müftüsü Ebu Abdulbari kod adlı Şifa en Numa'nın kentin doğu yakasındaki Mansur Mahallesi'nde yakalandığı ifade edildi. Yaklaşık 135 kilo olduğu sanılan "müftü" kilosu nedeniyle polis aracına sığmadığı için bir kamyonetin kasasında taşındı.

CAMİYİ YIKMA FETVASI VERMİŞTİ

Açıklamada, Abdulbari'nin DEAŞ'ın kenti elinde tuttuğu 2014-2017 yıllarında örgütün önde gelen isimleri arasında yer aldığı, örgüte biat etmeyen din adamlarının idam edilmesi ve Musul'daki Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için 25 Temmuz 2014'te fetva çıkardığı kaydedildi.

DEAŞ Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere, Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri, bir dizi operasyon neticesinde, Aralık 2017'de DAEŞ'in işgalindeki tüm bölgeleri geri almıştı.