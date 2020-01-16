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  • 16.01.2020 10:39
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 10:39

Zarif’ten Trump'a 'lise zorbası' benzetmesi

, merkezli gazete ’un dün yayınladığı, 'ABD’nin Avrupa ülkelerini otomobil ithalatında yüzde 25 vergiyle tehdit ettiğine' ilişkin haberini paylaştı ve , ve ’ya, "Lise zorbasını hatırlıyor musunuz? Dürüstlüğünüzü satmak istiyorsanız, devam edin. Ancak, yüksek ahlaki ve yasal bir zemin beklemeyin" dedi.

Zarif’ten Trump'a 'lise zorbası' benzetmesi

, Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde Salı günü meydana gelen ve İran'ın nükleer programını durdurmaya zorlanan anlaşmayı Avrupalı ülkelerinin İran'a dayattığını bildirdi. Avrupa Birliği'nin bu hareketinin arkasında Trump yönetiminin Avrupa'ya otomobil ithalatında yüzde 25'lik vergi uygulaması tehdidi olduğunu iddia etti. Bu haberi sosyal medya hesabından paylaşan , , ve 'ya, "Lise zorbasını hatırlıyor musun?" diye sordu.

Zarif paylaşımında, "Yatıştırma politikası onaylandı. E3 (İngiltere, Fransa, Almanya), yeni Trump tarifelerinden kaçınmak için Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kalıntılarını sattı. Bu işe yaramayacak arkadaşlar. Onun (Trump) sadece iştahını açıyorsunuz. Lise zorbasını hatırlıyor musunuz? Dürüstlüğünüzü satmak istiyorsanız, devam edin. Ancak, yüksek ahlaki ve yasal bir zemin beklemeyin. Siz buna sahip değilsiniz" ifadelerini kullandı.

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dr dr

usa ve israil ilk kendine baksin zaten dunya serefsiz israil usa ne isterse yapar eder der herkes bunlarin agzina bakar yalan olsa bile sesini cikarmaz ulkeri maf eder katliam yapan birileri var ise israil ve usa dunya da fahise cocuklari var ise israil ve usa ilk

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cevapla 16.01.2020 10:59
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