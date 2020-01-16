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  • 16.01.2020 12:33
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 12:33

Son dakika: Ruhani'den dikkat çeken "nükleer" çıkışı! Mossad açıklamasından 2 gün sonra...

Son dakika haberi... Ruhani, ülkesinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemlerden bile çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu açıkladı. 14 Ocak Salı günü İstihbaratı da 2020 değerlendirme raporu yayınlamış ve İran'ın ına dikkat çekmişti.

Ruhani'den dikkat çeken nükleer çıkışı!

Başkanı 'ın emriyle Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle artan Washington-Tahran hattında gerginliği daha da ileri taşıyacak bir açıklama geldi.

Bugün itibariyle nükleer projelerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını söylenen Ruhani, ülkesinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemlerden bile çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu açıkladı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra yaptırımlarla İran'ın üzerindeki baskı arttırdığını belirten Ruhani, "Ancak ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İran lideri, Washington yönetimiyle diyaloğun "zor" ama hala "mümkün" olduğunu dile getirdi.



İSRAİL İSTİHBARATI DUYURMUŞTU
14 Ocak 2020 Salı günü yayınlanan istihbaratı 2020 değerlendirmesinde, İran'ın ını bugünkü hızıyla sürdürmesi halinde, 2020 yılı kışına kadar 25 kg yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyuma ve iki yıl içinde taşıyabilecek bir füzeye sahip olacağının tahmin edildiğini belirtmişti.

Bu tahmin, İsrail'in beş yıl önce, altı dünya gücünün nükleer bomba geliştirmesini kısıtlamak için İran ile nükleer bir anlaşma imzaladığı dönemdeki tahminiyle eşleşiyor.

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