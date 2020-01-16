Son dakika: Ruhani'den dikkat çeken "nükleer" çıkışı! Mossad açıklamasından 2 gün sonra...

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle artan Washington-Tahran hattında gerginliği daha da ileri taşıyacak bir açıklama geldi.

Bugün itibariyle nükleer projelerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını söylenen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemlerden bile çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu açıkladı.





ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra yaptırımlarla İran'ın üzerindeki baskı arttırdığını belirten Ruhani, "Ancak ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İran lideri, Washington yönetimiyle diyaloğun "zor" ama hala "mümkün" olduğunu dile getirdi.







İSRAİL İSTİHBARATI DUYURMUŞTU

14 Ocak 2020 Salı günü yayınlanan İsrail istihbaratı 2020 değerlendirmesinde, İran'ın nükleer programını bugünkü hızıyla sürdürmesi halinde, 2020 yılı kışına kadar 25 kg yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyuma ve iki yıl içinde nükleer bomba taşıyabilecek bir füzeye sahip olacağının tahmin edildiğini belirtmişti.

Bu tahmin, İsrail'in beş yıl önce, altı dünya gücünün nükleer bomba geliştirmesini kısıtlamak için İran ile nükleer bir anlaşma imzaladığı dönemdeki tahminiyle eşleşiyor.