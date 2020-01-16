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  • 17.01.2020 03:43
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 03:43

hava saldırısıyla 'yi vurdu

hava saldırısıyla Şeridi'nde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefleri vurdu. İsrail sundan yapılan açıklamada Gazze'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kassam Tugayları'na ait bazı noktalar uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vuruldu. su yaptığı açıklamada, savaş helikopterleri tarafından 'a ait bölgedeki altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği de belirtildi.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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