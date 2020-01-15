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  • 15.01.2020 11:41
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 11:41

'da 2019'da idam rekoru kırıldı! İşte korkunç rakam

, geçtiğimiz yıl beş kişi inden olmak üzere 184 kişiyi idam etti. İdamda kendi rekorunu kıran Suudi hükümeti, 2020 itibariyle şu an için 4 kişinin idam edildiğini de bildirdi.

İdamda rekor kırdılar! İşte korkunç rakam

'da 2019 yılında idam edilen mahkum sayısında rekor kırıldığı bildirildi. İnsan hakları savunucusu Reprieve kuruluşu tarafından yayımlanan rapora göre, Suudi Arabistan'da 90'ı yabancı uyruklu 184 kişi 2019 yılında idam edildi. Buna göre 2019'da ülkede idam sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

2019'DA 184 KİŞİ İDAM EDİLDİ
Reprieve'in infaz takip raporuna göre idam edilenlerin 82'si uyuşturucu kaçakçılığı, 57'siyse suçundan hüküm giymişti. Kuruluşun tarafından ilan edilen idamların kayıtlarını tutmaya başladığı 2015 yılından bu yana idam sayısında artış yaşandığı görülüyor.

2020'DE 4 KİŞİ
2014 yılında 88 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı Suudi Arabistan'da 2015'de yaklaşık 157 kişi idam edildi. Bu sayı geçtiğimiz yıla kadar sabit kalırken 2019'da 184'e çıktı. Reprieve, 2020 itibariyle şu an için 4 kişinin idam edildiğini bildirdi.

KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ 5 İDAM
Suudi Arabistan ve Suudi Veliaht Prens Muhammet Bin Selman'a yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yapılan eleştiriler son yıllarda artış gösterdi. Suudi Gazeteci cinayeti ve 'deki insanlık krizi eleştirileri körükledi.

gazetecisi Kaşıkçı'nın 'da öldürülmesi sonrası 5 şüpheli cinayetteki rolleri nedeniyle idam edilmişti. Geçtiğimiz 23 Nisan'da, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekte olan ve üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen bir gencin de aralarında olduğu 37 kişi bir günde infaz edildi.

Suudi Arabistan'da şu anda kaç mahkumun ölüm sırası beklediği bilinmiyor. İdam cezasının infaz edilmesini bekleyenler arasında, 2011'de Arap Baharı sırasında hükümet karşıtı protestolara katılmaktan hüküm giyen mahkumlar da bulunuyor.

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