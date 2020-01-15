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  • 15.01.2020 19:40
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 19:54

Son dakika: Putin başbakanlık görevi için ’i önerdi! Mihail Mişustin kimdir?

Son dakika haberine göre Devlet Başkanı , Dmitry Medvedev'in istifası sonrası başbakanlık görevi için Federal Vergi Dairesi Başkanı ’i önerdi.

Putin başbakanlık görevi için o ismi önerdi

Devlet Başkanı başbakanlık görevi için Federal Vergi Dairesi Başkanı Mişustin'i önerdi.

Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Dairesi Başkanı 'e başbakanlık görevine geçmesini önerdi.

Açıklamada, "Başkan Vladimir Putin, Mihail Mişustin ile toplantı yaptı ve kendisine başbakanlık görevine geçmesini önerdi. Olumlu yanıt alan Putin, Mişustin'in başbakanlık görevine adaylığını (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması'nın onayına sundu" ifadelerine yer verildi.

MİHAİL MİŞUSTİN KİMDİR?
53 yaşındaki Mişustin, 2010'dan beri Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Uzun yıllardır hükümette çalışan Mişustin'in ekonomi doktorası yaptığı biliniyor.

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