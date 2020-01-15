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  • 15.01.2020 10:13
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 10:21

Son dakika: alev alev! Esad rejiminden flaş iddia: askeri hava üssüne saldırdı

Son dakika haberine göre Beşşar Esad rejimi, TSİ 23.10 sularında 'e ait savaş uçaklarının Humus'taki askeri hava üssüne saldırdığını iddia etti.

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Rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, TSİ 23.10 sularında 'e ait savaş uçaklarının Humus'taki askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İSABAETLER MADDİ HASARA YOL AÇTI
Rejimin hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durdurduğu ancak 4'ünün üsse isabet ederek maddi hasara yol açtığı iddia edildi.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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