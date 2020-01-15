Libya'nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayan ortak ateşkes çağrısını kabul etmişti.
Ancak dün, Libya'da Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" açıklamıştı.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu söyledi.
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