İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir tv yayınında, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Yeni Delhi'de önemli açıklamalarda bulundu.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada; "(Ukrayna uçağının düşürülmesi) İnsanlar kriz anlarında affedilemez hatalar yapabiliyor. Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı. 2015 nükleer anlaşma en iyi anlaşmalar arasındadır. Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılmasını biz istemedik. ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önce verdi. DEAŞ'la savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle büyük bir gerileme yaşadı. ABD işle müzakerelerle ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Ukrayna uçağının düşmesine neden olanlar İran ulusundan özür dilemeli. ABD Ortadoğu'yu daha güvensiz hale getiren önceki suçlarından dolayı Tahran'dan özür dilemeli. AVrupa Birliği 2015 nükleer anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirmeli. Yabancı güçler Ortadoğu'yu terk etmeli. " dedi.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. ABD yetkilileri saldırıları doğruladı.



İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi ile bölgede tırmanan gerginlik, bu kez İran tarafından düzenlenen iki saldırı ile üst düzeye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 füzel saldırısı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Ajansların, 'İran'dan ABD'ye misilleme saldırı' başlığıyla paylaştığı haberlerde saldırının görüntülerine de yer verildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi. Pentagon yetkilileri saldırıları doğruladı.