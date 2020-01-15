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  • 15.01.2020 16:37
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:45

Son dakika haberi: Medvedev hükümetin istifasını verdi

Son dakika haberi... hükümetin istifasını verdiğini açıkladı. Putin Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına getirdi.

Medvedev hükümetin istifasını verdi

Başkent Moskova'da milletvekillerine geleneksel yıllık konuşmasını yapan lideri , akşamüstü Başbakan Dmitry Medvedev'le bir araya geldi.

Medvedev hükümetinin istifasını sunarken, Putin yeni bir kabine oluşturulması kararını verdi.

Dmitry Medvedev'in yeni görevi ise, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı oldu.

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