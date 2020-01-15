Kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından yılın yarısını Kanada'da, yarısını da İngiltere'de geçireceklerini açıklayan Meghan Markle ve Prens Harry'nin güvenliği Kanada'nın gündeminde. Koruma masraflarının vergilerden karşılanıp karşılanmayacağı konusu tartışılıyor.
Kanada Başbakanı vergilerden karşılanmasını desteklerken, Hükümet henüz kararsız. Kanada Ekonomi Bakanı Bill Morneau ise federal hükümetin henüz koruma konusunda karar vermediğini açıkladı.
Morneau, "Henüz bu mesele hakkında karar vermedik" diye konuştu.
Kanada Ekonomi Bakanı Bill Morneau
Kanada Başbakanı vergilerden karşılanmasını desteklerken, Hükümet henüz kararsız. Kanada Ekonomi Bakanı Bill Morneau ise federal hükümetin henüz koruma konusunda karar vermediğini açıkladı.
Morneau, "Henüz bu mesele hakkında karar vermedik" diye konuştu.
Kanada Ekonomi Bakanı Bill Morneau
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.