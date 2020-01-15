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Kraliyet görevlerini bırakan ve ’yı da karıştırdılar

Kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından yılın yarısını 'da, yarısını da 'de geçireceklerini açıklayan ve 'nin güvenliği Kanada'nın gündeminde. Koruma masraflarının vergilerden karşılanıp karşılanmayacağı konusu tartışılıyor.

Kanada’yı da karıştırdılar
Kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından yılın yarısını 'da, yarısını da 'de geçireceklerini açıklayan ve 'nin güvenliği Kanada'nın gündeminde. Koruma masraflarının vergilerden karşılanıp karşılanmayacağı konusu tartışılıyor.

Kanada vergilerden karşılanmasını desteklerken, Hükümet henüz kararsız. Kanada Ekonomi Bakanı Bill Morneau ise federal hükümetin henüz koruma konusunda karar vermediğini açıkladı.

Morneau, "Henüz bu mesele hakkında karar vermedik" diye konuştu.


Kanada Ekonomi Bakanı Bill Morneau

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