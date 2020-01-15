Hafter ateşkesi bozdu Libya'da darbeci Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin kendileri için sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini" açıkladı. Salih, Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi" ifadelerini kullandı. Libya'da geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 00.00'de ateşkes ilan edilmişti.

Libya'da darbeci Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin kendileri için sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini" açıkladı. Salih, Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi" ifadelerini kullandı. Libya'da geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 00.00'de ateşkes ilan edilmişti. TÜM MANŞETLER