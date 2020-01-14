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  • 14.01.2020 15:04
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 15:29

Son dakika: 'dan flaş Hafter açıklaması: Olumlu bakıyor

Son dakika haberi... Savunma Bakanlığı, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, Fayiz es-Serrac yönetimindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile anlaşmasına olumlu baktığını fakat yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Rusya'dan flaş Hafter açıklaması: Olumlu bakıyor

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün 'da yürütülen görüşmelerinin sonucunda üzerinde prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Moskova'daki görüşmelerin Berlin Konferansı'na zemin hazırladığı yorumuna yer verilen açıklamada, "Hafter Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasının son haline olumlu bakıyor. Yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ
Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabah saatlerinde Moskova'yı terk etmişti.

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