İran Adalet Bakanlığı, füze zannedildiği için düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili olarak 'bazı kişilerin' gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanların makam ve mevkisiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken eş zamanlı olarak açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de düşürülen yolcu uçağıyla ilgili olarak tek bir kişinin sorumlu olamayacağını ve tüm sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları'nın yanlışlıkla vurduğunu açıkladığı yolcu uçağının vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 'affedilemez bir hata' yorumunu yapan Ruhani, "Uçak olayı trajik ve dikkatlice incelenmesi gereken bir olaydı. Bu olaydan sadece tek bir kişi sorumlu olamaz" ifadelerini kullandı.





SORUMLULUĞU OLAN KİM VARSA CEZALANDIRILACAK

İranlı yetkililerin hatalarını kabul ettiklerine dikkat çeken Ruhani, bunun 'iyi bir ilk adım' olduğunu belirterek, İran halkının böyle bir olayın tekrarlanmayacağından emin olması gerektiğini söyledi.

Hükümetin İranlılara ve kazada hayatını kaybeden insanların uluslarına karşı sorumlu olduğunu kaydeden Ruhani, olayda sorumluluğu olan kim varsa cezalandırılacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.





İRAN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini bildirmişti.

Abidzade, uçağın füze tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunarak, ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunmuştu.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, "Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.