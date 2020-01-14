Meghan Markle ve Prens Harry'nin tam zamanlı Kraliyet Ailesi görevlerinden çekilme kararı hala İngiltere'nin gündeminde. Kraliçe Elizabeth'in Prens Harry'yi kriz toplantısına çağırdığı, Kanada'da olan eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ise toplantıya telefonla katıldığı toplantı dün gerçekleşti.
Kraliçe II. Elizabeth'in Harry ve Meghan'a çok sert ifadeler kullandığı, Kraliyet ailesinin "utancı" olduklarını söylediği iddia edildi.
Harry ve Meghan'ın tüm sert ifadelere karşı sessiz kaldığına dikkat çekildi. Toplantının gerçekleşeceği yerin adıyla "Sandringham Zirvesi" olarak nitelendirilen bu buluşmanın 3 saat 45 dakika sürdüğü açıklandı.
Kraliçe II. Elizabeth'in Harry ve Meghan'a çok sert ifadeler kullandığı, Kraliyet ailesinin "utancı" olduklarını söylediği iddia edildi.
Harry ve Meghan'ın tüm sert ifadelere karşı sessiz kaldığına dikkat çekildi. Toplantının gerçekleşeceği yerin adıyla "Sandringham Zirvesi" olarak nitelendirilen bu buluşmanın 3 saat 45 dakika sürdüğü açıklandı.
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