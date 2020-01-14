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Kraliçe II. Elizabeth, ve a sert sözler: Ailenin utancı oldunuz

Kraliçe II. Elizabeth, ’de tüm aile üyelerinin katıldığı bir toplantı yaptı. Harry’nin de hazır bulunduğu, ’ın ise konferansla katıldığı toplantıda Kraliçe noktayı koydu: Ailenin utancı oldunuz.

Kraliyet'in utancı
Meghan Markle ve 'nin tam zamanlı Kraliyet Ailesi görevlerinden çekilme kararı hala 'nin gündeminde. 'in Prens Harry'yi kriz toplantısına çağırdığı, Kanada'da olan eşi Sussex Düşesi 'ın ise toplantıya telefonla katıldığı toplantı dün gerçekleşti.



Kraliçe II. Elizabeth'in Harry ve Meghan'a çok sert ifadeler kullandığı, Kraliyet ailesinin "utancı" olduklarını söylediği iddia edildi.

Harry ve Meghan'ın tüm sert ifadelere karşı sessiz kaldığına dikkat çekildi. Toplantının gerçekleşeceği yerin adıyla "Sandringham Zirvesi" olarak nitelendirilen bu buluşmanın 3 saat 45 dakika sürdüğü açıklandı.

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