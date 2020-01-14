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  • 14.01.2020 22:10
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 22:10

'da şiddetli patlama! verildi...

'da 'nın bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken verildi.

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