Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.
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Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.
Detaylar Geliyor...
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