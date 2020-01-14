İran'da öfke patladı İran'da Ukrayna uçağının 'yanlışlıkla' düşürdüğünün açıklanmasının ardından Tahran'da halk sokaklara çıktı. İran'da bütün gazeteler siyah sayfalarla basıldı. Ölen 176 kişi için ağıtlar yakıldı.

İ ran'da Ukrayna uçağının 'yanlışlıkla' düşürdüğünün açıklanmasının ardından Tahran'da halk sokaklara çıktı. Protestocular, ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Ruhani de dahil olmak üzere, bu trajedinin yaşanmasına neden olan bütün isimleri istifaya çağırdı.



İ ran'da bütün gazeteler siyah sayfalarla basıldı. Ölen 176 kişi için ağıtlar yakıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise "Dünya izliyor, daha da önemlisi ABD izliyor. Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun!" ifadelerini paylaştı.