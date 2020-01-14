SSCB Kara Kuvvetleri Hava Savunma Birlikleri Komutan Yardımcısı Emekli Korgeneral Aleksandr Luzan, Sputnik'e verdiği demeçte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "İttifak, tartışma yaratan 9M729 füzesiyle donatılmış İskender-M füze komplekslerinin konuşlandırılmasına bu yıl yanıt verme niyetinde" açıklamasını değerlendirdi.

NATO'nun envanterindeki mevcut hava ve füze savunma sistemlerinin İskender-M'lere karşı koyacak kapasitede olmadığını kaydeden Luzan, "ABD'nin Patriot sistemleri bile düşük etkiye sahip. Bu durum, ABD'nin karşı koyamadığı, İran tarafından Irak'taki Amerikan üslerine düzenlenen saldırılarla doğrulandı. İranlılar 14 füze fırlattı, bunların 10'u hedefleri vurdu, 4'ü ya imha edildi ya da teknik arıza nedeniyle hedefe ulaşmadı" dedi.

Şu anda Avrupa'da yalnızca Fransa ve İngiltere'nin füze savunma kompleksleri geliştirdiğini ve ayrıca Fransa ile Almanya'nın bu alanda ortak çalışmalar yaptığını anlatan Luzan, ancak tüm bu komplekslerin yakın menzilli olduğunu ve balistik füzelerle mücadele edecek güçte olmadığını vurguladı.