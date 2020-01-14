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’daki larla ilgili bilanço ağlattı

’den beri süren ’daki larla ilgili bilanço ağlattı... 34 kişi hayatını kaybetti, bin 700 kişi yaralandı. 450 bin kişi evlerini terk etti. 1 milyon 500 bin sahasını içine alacak alan yandı. 9 bin 800 ev kül oldu...

Avustralya cehennemi
'den beri süren 'daki larla ilgili bilanço ağlattı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'daki tüm koalaların yüzde 30'u dahil olmak üzere kıtada toplam 1 milyar 250 milyon telef olduğunu açıkladı.

Sidney Üniversitesi'nde bir ekolog olan Chris Dickman, "Yokoluş gibi. Ülkenin her yeri yanıyor. Önlem alınamıyor. Yangınların neden çıktığıyla ilgili tek bir ciddi açıklama görmedik. Sabotaj ise bu açıklanmalı" dedi.



İşte Avustralya'daki yangınlarla ilgili korkunç rakamlar:

34 kişi hayatını kaybetti, bin 700 kişi yaralandı.
450 bin kişi evlerini terk etti.



1 milyon 500 bin sahasını içine alacak alan yandı.
9 bin 800 ev kül oldu...



Yangından kurtulan hayvanlar, açlıkla mücadele ediyor.



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