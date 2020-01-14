Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 15.01.2020 00:57
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 00:57

ABD'den itirafı geldi: Boyun eğdiremedik

'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili 'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. ABD yetkilisi , 'nın Washington'un baskısına boyun eğmediğini ve aldığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeyi reddettiğini belirtti.

ABD'den Türkiye itirafı geldi
ile ABD arasında krize neden olan Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi yetkilisi , 'nın ABD'nin baskısına boyun eğmediğini ve aldığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeyi reddettiğini belirtti.

"İKİ SİSTEMİN UYUMSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİK"
Pentagon'un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, bugünkü basın toplantısında, "Henüz aynı konumdayız, F-35 ve S-400'lerin uyumsuz olduğunu net bir şekilde söyledik. Maalesef Türkiye, S-400'le ilgili herhangi adımlar atma kararını almadı, bu yüzden biz Türkiye'deki çalışmalarımıza (Türkiye'deki F-35 parça üretimini ABD'ye taşıma çalışmaları) devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"F-35 PARÇALARINI ABD'YE TAŞIMAYI PLANLIYORUZ"
Lord, bu bağlamda, Türkiye'deki F-35 parça üretiminin büyük bir kısmını gelecek Mart ayına kadar ABD'ye taşımayı planladıklarını doğruladı. Pentagon yetkilisi ayrıca Türkiye'nin daha önce satın aldığı 4 adet F-35'in geleceğini Ankara ile görüşmediklerini de sözlerine ekledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD'den Türkiye itirafı geldi: Boyun eğdiremedik
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri