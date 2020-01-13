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Türk adımları sinir bozuyor

'nin ile imzaladığı mutabakat muhtırısanın ardından bölgeye asker göndermesi, 'nde büyük yankı uyandırdı. gazetesi, "Türkiye'nin attığı adımlar ile sinirlerini bozuyor" dedi.

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