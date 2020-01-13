Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırısanın ardından bölgeye asker göndermesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde büyük yankı uyandırdı. Rum Fileleftheros gazetesi, "Türkiye'nin attığı adımlar Yunanistan ile Rum yönetiminin sinirlerini bozuyor" dedi.
- Dünya
- 13.01.2020
- Gazete
Türk adımları sinir bozuyor
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırısanın ardından bölgeye asker göndermesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde büyük yankı uyandırdı. Rum Fileleftheros gazetesi, "Türkiye'nin attığı adımlar Yunanistan ile Rum yönetiminin sinirlerini bozuyor" dedi.
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