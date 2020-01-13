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Trump’a suikast girişimi iddiası

ABD Başkanı Trump'ın, Florida'daki evinin 6.5 kilometre yakınında, üzerinde bıçak taşıyan İran uyruklu bir adam yakalandı. Adının Mesut Yarzeveli olduğu öğrenilen İran vatandaşının üstünden 2 bin 200 dolar çıktı.

Trump’a suikast girişimi iddiası
ABD Başkanı Trump'ın, Florida'daki evinin 6.5 kilometre yakınında, üzerinde bıçak taşıyan İran uyruklu bir adam yakalandı. Adının Mesut Yarzeveli olduğu öğrenilen İran vatandaşının üstünden 2 bin 200 dolar çıktı.

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