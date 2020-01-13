Trump’a suikast girişimi iddiası ABD Başkanı Trump'ın, Florida'daki evinin 6.5 kilometre yakınında, üzerinde bıçak taşıyan İran uyruklu bir adam yakalandı. Adının Mesut Yarzeveli olduğu öğrenilen İran vatandaşının üstünden 2 bin 200 dolar çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın, Florida'daki evinin 6.5 kilometre yakınında, üzerinde bıçak taşıyan İran uyruklu bir adam yakalandı. Adının Mesut Yarzeveli olduğu öğrenilen İran vatandaşının üstünden 2 bin 200 dolar çıktı. TÜM MANŞETLER