Hava üssüne ait "Air Base Spangdahlem" adlı internet sitesinde yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 2 askerin cansız bedenlerinin 9 Ocak'ta yatakhanede bulunduğu belirtildi.
20 yaşlarında olan iki havacının ölüm nedeninin henüz bilinmediği, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
Spangdahlem askeri üssünde yaklaşık 4 bin ABD askeri bulunuyor.
38 ÜLKEDE ASKERİ ÜSSÜ VAR
NATO yani Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü'nün en büyük ordusuna sahip olan Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda, yurt dışında en çok askeri üssü olan ülke. ABD'nin dünya çapında 38 ülkede askeri üs varlığı bulunuyor.
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