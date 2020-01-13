Dünyanın gözü, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki ayrılık kararına kilitlendi. Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet görevlerinden çekildiklerini söyledi. Sussex Dükü ve Düşesi olan çiftin gelecek planları için ABD eski Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle'den destek istediği iddia edildi.
Obama, başkanlıktan ayrıldıktan sonra eşiyle sosyal sorumluluk projelerine katılmış hatta pek çok dizi ve film anlaşması imzalamıştı. Michelle Obama'nın yazdığı otobiyografi kitabı 10 milyondan fazla satılmıştı.
Kraliçe, bugün Prens Charles, Prens William ve Prens Harry ile bir araya gelecek. Dörtlü, ayrılık kararını değerlendirecek.
- Dünya
- 13.01.2020
- Gazete
Kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Barack Obama ve eşi Michelle’den yardım aldı
Prens Harry ile eşi Meghan Markle, kraliyet görevlerinden ayrıldı. Çiftin gelecek planları için ABD eski Başkanı Obama ve eşi Michelle’den yardım aldığı ortaya çıktı.
Dünyanın gözü, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki ayrılık kararına kilitlendi. Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet görevlerinden çekildiklerini söyledi. Sussex Dükü ve Düşesi olan çiftin gelecek planları için ABD eski Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle'den destek istediği iddia edildi.
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