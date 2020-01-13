Dünyanın gözü, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki ayrılık kararına kilitlendi. Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet görevlerinden çekildiklerini söyledi. Sussex Dükü ve Düşesi olan çiftin gelecek planları için ABD eski Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle'den destek istediği iddia edildi.







Obama, başkanlıktan ayrıldıktan sonra eşiyle sosyal sorumluluk projelerine katılmış hatta pek çok dizi ve film anlaşması imzalamıştı. Michelle Obama'nın yazdığı otobiyografi kitabı 10 milyondan fazla satılmıştı.







Kraliçe, bugün Prens Charles, Prens William ve Prens Harry ile bir araya gelecek. Dörtlü, ayrılık kararını değerlendirecek.









