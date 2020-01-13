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  • 14.01.2020 01:11
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 01:11

lı muhalif lider 'nin oğlu gözaltına alındı

'da ev hapsindeki muhalif liderlerden 'nin oğlu gözaltına alındı. de olan Kerrubi'nin gözaltı nedeninin, 3 gündür devam eden gösterilere verdiği destek olduğu belirtiliyor.

İran'da tansiyon düşmüyor! Gözaltına alındı...

'da ev hapsindeki muhalif liderlerden 'nin oğlu , rejim karşıtı gösterilere verdiği destek nedeniyle gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, Hüseyin Kerrubi güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alındı. de olan Kerrubi'nin gözaltı nedeninin, 3 gündür devam eden gösterilere verdiği destek olduğu belirtiliyor.

MEHDİ KERRUBİ EV HAPSİNE MAHKUM EDİLMİŞTİ
İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

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