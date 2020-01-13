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  • 14.01.2020 00:14
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 00:14

İnsanlık dışı uygulama! , leri nereye gittiklerini söylemeden uçakla 'ya gönderiyor

'nin, güney sınırına gelen leri çoğu zaman nereye gittiklerini söylemeden uçaklarla 'ya gönderdiği ortaya çıktı. ABD'ye geçen sene Guatemala'dan, sığınma başvurusu yapmak isteyen 264 bin göçmen geldi.

ABD'den insanlık dışı uygulama!

gazetesinin haberine göre, Honduras ve 'dan gelerek 'ye sığınmak isteyen ler uçaklarla 'ya gönderiliyor.

BAŞVURU YAPIN YA DA GİDİN!
Göçmenlerin nereye gittikleri söylenmeden uçaklara bindirildiği belirtilen haberde, Guatemala'ya inenlerden bu ülkeye sığınma başvurusu yapmalarının istendiği, başvuru yapmayanlara 72 saat içinde ülkeden ayrılmalarının söylendiği ifade edildi.

Guatemala göçmen birimine göre, ülkeye gönderilen 143 Honduraslı ve El Salvadorlu göçmenden sadece 5'i sığınma başvurusunda bulundu.



264 BİN GÖÇMEN GELDİ
ABD'ye geçen sene Guatemala'dan, sığınma başvurusu yapmak isteyen 264 bin göçmen geldi.

Trump yönetiminin, en fazla göçmen veren ülkelerden biri olan Guatemala'ya göçmenleri geri göndermesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu.

İnsan hakları savunucuları, Guatemala'nın düzgün bir sığınma programının bulunmadığını ve ülkedeki sığınma memurlarının sayısının 12'den az olduğunu belirtiyor.

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