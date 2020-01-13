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  • 13.01.2020 16:34
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 16:43

Gerilim tırmanıyor! 'den büyükelçi hamlesi

'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'nin tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından İngiltere hükümet sözcüsü açıklama yaptı. Son dakika açıklamasına göre; İran'ın İngiltere Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Gerilim tırmanıyor! İngiltere'den flaş hamle

'ın başkenti Tahran'da Cumartesi düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan 'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macaire'in "anormal hareketi ve yasa dışı gösterilere katılması" nedeniyle bakanlığa çağrıldığı ve Tahran yönetiminin resmi notasının kendisine ve İngiltere yönetimine iletildiği ifade edildi.

İngiltere hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre; Macaire'in gözaltına alınmasından dolayı İngiltere, İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yapılan açıklamada, "Yaşanan olay, Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir ve bunun soruşturulması gerekir. İran hükümetinden bunun bir daha yaşanmayacağına dair teminat bekliyoruz. İran Büyükelçisi bugün şiddetli itirazlarımızı iletmek üzere çağırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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