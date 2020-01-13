2020 Oscar adayları adayları açıklandı. Bu bağlamda haberimizde en iyi erkek ve kadın oyuncu, yönetmen, senaryo Oscar adaylarını liste halinde verdik. 92. Akademi Ödülleri her sene büyük ilgi görüyor. Akademi, bu yıl farklı bir uygulamayla adayları açıkladı. Teknik dallardaki adaylar Akademi'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. 2020 Oscar adayları! Oscar ödülleri bu sene 92. kez sahiplerini bulacak. 2020 Oscar adayları açıklanıyor. 9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine gidecek. Peki 2020 Oscar adayları nedir?

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