ABD’nin haberi vardı

İran'ın, Irak'ta bulunan ABD Üssü Ayn el Esad'a düzenlediği füze saldırısında önemli bir detaya ulaşıldı. CNN International, ABD'nin saldırıyı 3 saat önceden haber aldığını açıkladı. Buna göre ABD askerlerinin çoğu akşam 23.00'da üssü terk etti, kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı. Bu nedenle saldırıda hiçbir ABD askeri yaralanmadı.
- Dünya
- 13.01.2020
- Gazete
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