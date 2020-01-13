Bugünkü
Takvim

ABD’nin haberi vardı

İran'ın, Irak'ta bulunan ABD Üssü Ayn el Esad'a düzenlediği füze saldırısında önemli bir detaya ulaşıldı. CNN International, ABD'nin saldırıyı 3 saat önceden haber aldığını açıkladı. Buna göre ABD askerlerinin çoğu akşam 23.00'da üssü terk etti, kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı. Bu nedenle saldırıda hiçbir ABD askeri yaralanmadı.

ABD’nin haberi vardı
İran'ın, Irak'ta bulunan ABD Üssü Ayn el Esad'a düzenlediği füze saldırısında önemli bir detaya ulaşıldı. CNN International, ABD'nin saldırıyı 3 saat önceden haber aldığını açıkladı. Buna göre ABD askerlerinin çoğu akşam 23.00'da üssü terk etti, kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı. Bu nedenle saldırıda hiçbir ABD askeri yaralanmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD’nin haberi vardı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri