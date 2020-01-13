ABD’nin haberi vardı İran'ın, Irak'ta bulunan ABD Üssü Ayn el Esad'a düzenlediği füze saldırısında önemli bir detaya ulaşıldı. CNN International, ABD'nin saldırıyı 3 saat önceden haber aldığını açıkladı. Buna göre ABD askerlerinin çoğu akşam 23.00'da üssü terk etti, kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı. Bu nedenle saldırıda hiçbir ABD askeri yaralanmadı.

İ ran'ın , Irak'ta bulunan ABD Üssü Ayn el Esad'a düzenlediği füze saldırısında önemli bir detaya ulaşıldı. CNN International, ABD'nin saldırıyı 3 saat önceden haber aldığını açıkladı. Buna göre ABD askerlerinin çoğu akşam 23.00'da üssü terk etti, kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı. Bu nedenle saldırıda hiçbir ABD askeri yaralanmadı. TÜM MANŞETLER