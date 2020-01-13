2020 Oscar adayları! 1929 tarihinden itibaren verilen Akademi Ödülleri'nin bu seneki adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. 9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak Oscar ödüllerinin adayları açıklanıyor. Peki 2020 Oscar adayları nedir? Hollywood'da yılın en başarılı filim sanatçılarına verilen bir ödüldür. 1927'de Sinema Sanatları Ve Fen Kolları Akademisi tarafından düşünülmüş, ilk defa 1929'da, 11 sanatçıya armağan verilmiştir. Bugün ise her yıl 25 kişiye Oscar armağanı dağıtılmaktadır.

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