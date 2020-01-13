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  • 13.01.2020 18:00
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 18:00

adayları! En iyi erkek ve kadın oyuncu, yönetmen, senaryo

adayları adayları açıklandı. Bu bağlamda haberimizde en iyi erkek ve kadın oyuncu, yönetmen, senaryo nı liste halinde verdik. 92. Akademi Ödülleri her sene büyük ilgi görüyor. Akademi, bu yıl farklı bir uygulamayla adayları açıkladı. Teknik dallardaki adaylar Akademi'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. ! Oscar ödülleri bu sene 92. kez sahiplerini bulacak. 2020 Oscar adayları açıklanıyor. 9 Şubat'ta 'ta düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine gidecek. Peki 2020 Oscar adayları nedir?

2020 Oscar adayları! Oyuncu,yönetmen ve senaryo...

2020 Oscar adayları! 1929 tarihinden itibaren verilen Akademi Ödülleri'nin bu seneki adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. 9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak Oscar ödüllerinin adayları açıklanıyor. Peki 2020 Oscar adayları nedir? Hollywood'da yılın en başarılı filim sanatçılarına verilen bir ödüldür. 1927'de Sinema Sanatları Ve Fen Kolları Akademisi tarafından düşünülmüş, ilk defa 1929'da, 11 sanatçıya armağan verilmiştir. Bugün ise her yıl 25 kişiye Oscar armağanı dağıtılmaktadır.

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