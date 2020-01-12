Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, kalkıştan bir süre sonra Tahran dışındaki bir tarlaya çakıldı. Uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetti. ABD, Kanada ve İngiltere, uçağın füzeyle vurulduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uçağı yanlışlıkla vurduklarını açıkladı. "İran, bu korkunç hatadan dolayı derin üzüntü duymaktadır" dedi. Ukrayna Havayolları yönetimi ise, "İran, 30 gün içinde soruşturmayı bitirerek sonuçları paylaşmak zorunda" açıklamasını yaptı.
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