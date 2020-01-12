Bugünkü
Takvim

uçağını vuran özür diledi

Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere 'ndan havalanan Havayolları'na ait tipi uçak, kalkıştan bir süre sonra Tahran dışındaki bir tarlaya çakıldı. Uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetti. , ve , uçağın füzeyle vurulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı , uçağı yanlışlıkla vurduklarını açıkladı. "İran, bu korkunç hatadan dolayı derin üzüntü duymaktadır" dedi.

Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere 'ndan havalanan Havayolları'na ait tipi uçak, kalkıştan bir süre sonra Tahran dışındaki bir tarlaya çakıldı. Uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetti. , ve , uçağın füzeyle vurulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı , uçağı yanlışlıkla vurduklarını açıkladı. "İran, bu korkunç hatadan dolayı derin üzüntü duymaktadır" dedi. Ukrayna Havayolları yönetimi ise, "İran, 30 gün içinde soruşturmayı bitirerek sonuçları paylaşmak zorunda" açıklamasını yaptı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriUkrayna uçağını vuran İran özür diledi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri