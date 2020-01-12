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  • 12.01.2020 09:30
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 09:30

Taliban 'da iki askerini öldürdü

'da bünyesinde görevli olarak bulunan 2 askeri, Kandahar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Bombalı saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan'da iki ABD askeri öldürüldü

bünyesinde görev yapan 'li iki askerin 'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Kandahar'da yol kenarına tuzaklanan bombanın, ABD askerlerinin bölgeden geçtiği sırada patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada ABD'li iki askerinin yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı kaydedildi.

Kandahar Valisi Hayatullah Hayat da basına yaptığı açıklamada, patlamanın, Kandahar'ın Dand ilçesine bağlı Hakber Kariz bölgesinde yaşandığını söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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