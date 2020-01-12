Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.01.2020 19:44
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 19:46

Son dakika: 'taki üssüne roketli saldırı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre askerlerin bulunduğu 'taki Beled hava üssüne 4 roket isabet etti. ve ABD geriliminde gerçekleşen yeni olayda 4 Irak askeri yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı! Yaralılar var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri