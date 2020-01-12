Son dakika haberine göre ABD askerlerin bulunduğu Irak'taki Beled hava üssüne 4 roket isabet etti. İran ve ABD geriliminde gerçekleşen yeni olayda 4 Irak askeri yaralandı. AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre ABD askerlerin bulunduğu Irak'taki Beled hava üssüne 4 roket isabet etti. Ayrıntılar geliyor... İran'ın vurduğu ABD üssü ilk kez görüntülendi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.