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ve 'ın Kraliyet görevlerine son vermesinin ardından bomba iddia! Harry'nin babası...

ve , Kraliyet görevlerine son verdi. Bu ayrılıkla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi: Harry, Charles’ın oğlu değil. Kraliçe, bu sırrı yıllarca sakladı. Prens evlendikten sonra aileden uzaklaştırılmasına karar verdi...

Baba iddia
Sussex Düşesi Meghan Markle ile eşi Prens Harry, Kraliyet görevlerinden çekildiklerini açıkladı. ise çiftin bu kararını olumlu karşıladı. Açıklamanın ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada, 'nin Charles'ın değil Diana'nın aşk yaşadığı binicilik hocası James Hewitt'in oğlu olduğu söylentisi yayıldı. İddiaya göre Kraliçe, bu sırrı senelerce sakladı. Harry evlendikten sonra da gözlerden uzak bir hayat sürmesi için aileden gönderilmesi kararlaştırıldı.



Prens Harry'nin, 'e (solda) olan benzerliği, iddiaları alevlendirdi.







Harry ve Meghan çiftinin, şu anda Kraliyet ödenekleriyle 5.5 milyon sterlin (43 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı. Prens Harry'nin 30 milyon sterlin, Markle'ın ise 4 milyon sterlinlik kişisel serveti bulunuyor.



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