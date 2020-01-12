Sussex Düşesi Meghan Markle ile eşi Prens Harry, Kraliyet görevlerinden çekildiklerini açıkladı. Kraliçe Elizabeth ise çiftin bu kararını olumlu karşıladı. Açıklamanın ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada, Prens Harry'nin Charles'ın değil Diana'nın aşk yaşadığı binicilik hocası James Hewitt'in oğlu olduğu söylentisi yayıldı. İddiaya göre Kraliçe, bu sırrı senelerce sakladı. Harry evlendikten sonra da gözlerden uzak bir hayat sürmesi için aileden gönderilmesi kararlaştırıldı.
Prens Harry'nin, James Hewitt'e (solda) olan benzerliği, iddiaları alevlendirdi.
Prens Charles
Harry ve Meghan çiftinin, şu anda Kraliyet ödenekleriyle 5.5 milyon sterlin (43 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı. Prens Harry'nin 30 milyon sterlin, Markle'ın ise 4 milyon sterlinlik kişisel serveti bulunuyor.
Prens Harry'nin, James Hewitt'e (solda) olan benzerliği, iddiaları alevlendirdi.
Prens Charles
Harry ve Meghan çiftinin, şu anda Kraliyet ödenekleriyle 5.5 milyon sterlin (43 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı. Prens Harry'nin 30 milyon sterlin, Markle'ın ise 4 milyon sterlinlik kişisel serveti bulunuyor.
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