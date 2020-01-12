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  • 13.01.2020 07:12
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 07:17

mesajı ülkeyi karıştırdı

'da bulunan Pickering Nükleer İstasyonu'nda yaşanan bir olay sonucu halka yanlışlıkla "nükleer uyarı" niteliği taşıyan bir mesaj gönderildi. Mesaj sonrası büyük panik yaşanırken, oluşan kaosun ardından yetkililer açıklama yaptı.

Nükleer alarm mesajı ülkeyi karıştırdı

'nın Ontario eyaletinde halka yanlışlıkla gönderilen 'nükleer' mesajı büyük panik yarattı.

Pickering Nükleer İstasyonu'nda gerçekleşen bir olay sonucu halka uyarı mesajları gönderildi. Mesajda olay ve tehlikeleri hakkında bir detay verilmese de uyarı halkta panik yaşanmasına neden oldu. Oluşan kaosun ardından açıklama yapan nükleer tesis ve güvenlik güçleri meydana gelen olayın halka hiçbir zararı olmayacağı belirtildi.

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