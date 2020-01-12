İran'ın Irak'taki Amerikan üslerini vurduğu sırada "yanlışlıkla" vurduğu Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili acı bir detay ortaya çıktı… 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngilizin yaşamını yitirdiği korkunç olayın arkasından Kanada'da yaşayan İranlı bir çiftin dramı uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Kanada'nın Montreal kentindeki Concordia Üniversitesi'nde tanışan Sara Mamani ve Siavash Ghafouri-Azar eğitim kurumunun en prestijli bölümlerinden olan mühendislik fakültesini bitirdi. Birlikte yaşamaya başlatan çift, sektörde tanınıyordu ve yakın zamanda Montreal'de bir ev satın aldılar. Ailelerinin tanışması için İran'da bir düğün yapmak isteyen çift Kanada'dan İran'a gitti. Ailelerinin de katıldığı törenle dünya evine giren çift Kiev aktarmalı olarak Kanada'ya gitmek üzere Ukrayna Havayolları'na ait uçağa bindiklerinde yaşanacak korkunç saldırıyı hiç düşünmüyorlardı.

Çarşamba sabaha doğru hareket eden uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. İran yönetimi bu düşüşün sebebi olarak "teknik bir arıza" yorumunu yaparken, ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke İran'ı gösterdi. Zira kazadan günler sonra Tahran yönetimi yaşananları itiraf ederek, "İstemeden vurduk" açıklamasını yaptı.

KARTONETLERİ BİR ORADA DURUYORDU

Düğünlerinden sadece birkaç gün sonra Kanada'ya yeni umutlarla "evli olarak" gitmek üzere yola çıkan Azar ve Mamani düşen uçakta can verdi. Sosyal medyada ve yerel basında yer alan fotoğraf ve videolar ise yaşanan dramı gözler önüne serdi. Çiftin sadece bir hafta önce aileleri ve yakın dostlarıyla eğlendiği nikah ve düğün salonunda kazanın ardından bir dram yaşandı.

Zira bir hafta önce yeni bir hayata adım atan çiftin gözü yaşlı akrabaları ve yakınları aynı düğün salonunda ağıtlar yakarak dua etti. Çekilen videolarda düğün gününden kalma bir detay dikkat çekti. Yakınları genç çift için gözyaşı dökerken çiftin fotoğrafının olduğu bir kartonetin yer alması sosyal medyada gündem oldu.