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  • 12.01.2020 23:41
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 23:41

'dan 'ye notası

yönetimi, 'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in, Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle yönetimine notası verdi.

İran'dan flaş İngiltere kararı!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macaire'in "anormal hareketi ve yasa dışı gösterilere katılması" nedeniyle bakanlığa çağrıldığı ve Tahran yönetiminin resmi notasının kendisine ve yönetimine iletildiği ifade edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan Büyükelçi Macaire, bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle bugün rejim yanlıları tarafından elçiliğin önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.

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