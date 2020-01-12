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’daki larda 33 kişi hayatını kaybetti,1 milyar 250 milyon hayvan telef oldu

’daki larda 33 kişi hayatını kaybederken, telef olan hayvanların bilançosu ağlattı. Yetkililer, koala, kanguru, kurbağa, deve ve at gibi 1 milyar 250 milyon hayvanın telef olduğunu açıkladı.

Yandı kül oldu
Avustralya, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Aylardır süren orman larında 300 kişinin yaralandığı, 33 kişinin de öldüğü açıklandı. Yetkililer, koala, kanguru, kurbağa, deve ve at gibi 1 milyar 250 milyon hayvanın telef olduğunu vurguladı.



Yetkililer, "Yangınlar 90 gün daha sürecek. Ne yaparsak yapalım yangınları engelleyemiyoruz" dedi.



AKCİĞERLER ATEŞE VERİLDİ
Yaşadığımız dünyanın akciğerleri olan ve oksijenin yüzde 22'sini karşılayan Amazon Ormanları ateşe verildi. Her dakika bir futbol sahası yandı.



Ardından yine Kongo Ormanları yakıldı. Bu çok büyük bir operasyon olarak adlandırıldı.



2019 yılında yakılan bu iki noktadan sonra Ekim ayında bu kez Avustralya'da 3 bin noktada yangın çıktı. Dünyanın oksijen üçgeninin yakılması 'olağan' değildi. Çevre bilimcileri, "Çok büyük bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.



Ekim ayından bu yana 10,3 milyon hektarlık alan yangınlarda yok oldu. 1 milyon kişi evlerini terk etti.

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