ABD Başkanı Donald Trump, 2019 Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin değil kendisinin hak ettiğini söyledi. "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama Nobel Barış Ödülü'nü o ülkenin lideri aldı. Bunu anlamak mümkün değil" dedi.
Ödül, komşu ülke Eritre ile savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Afrika'nın en genç lideri olan 43 yaşındaki Ali'ye verilmişti.
Ödül, komşu ülke Eritre ile savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Afrika'nın en genç lideri olan 43 yaşındaki Ali'ye verilmişti.
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