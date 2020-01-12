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Başkanı : Nobel benim hakkımdı

Başkanı , 2019 'nü 'nin değil kendisinin hak ettiğini söyledi. "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama Nobel Barış Ödülü'nü o ülkenin lideri aldı. Bunu anlamak mümkün değil" dedi.

Nobel benim HAKKIMDI
ABD Başkanı , 2019 'nü 'nin değil kendisinin hak ettiğini söyledi. "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama Nobel Barış Ödülü'nü o ülkenin lideri aldı. Bunu anlamak mümkün değil" dedi.



Ödül, komşu ülke Eritre ile savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle 'nın en genç lideri olan 43 yaşındaki Ali'ye verilmişti.

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