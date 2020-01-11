İran, günlerce reddettiği iddiaları sonunda kabul etti ve Ukrayna Havayolları'na ait uçağı çarşamba günü 'yanlışlıkla' düşürdüğünü açıkladı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi. Tahran yönetimi, uzun süre uçağın motor arızası nedeniyle düştüğünü savunmuştu.

ABD'Yİ SUÇLADI

Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, uçağın vurulmasıyla ilgili olarak bölgede son dönemde artan gerginlikten dolayı ABD suçlandı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ordusunun, İran'daki birçok noktayı hedef alacaklarına dair yaptıkları tehditlerin ve bölgede yaşanan olağanüstü hava hareketliliğinin ardından, İran silahlı kuvvetlerinin de muhtemel tehditlere anında yanıt verebilmek için en yüksek seviyede teyakkuz haline geçtiği aktarıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağı bu hassas ve kriz şartlarında İmam Humeyni Havalimanı'ndan hareket etti. Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır." Genelkurmay Başkanlığının ölenlerin ailelerinden özür dilediği açıklamada, "Bu tür insani hataların bir daha tekrarlanmaması güvencesi veriyoruz. Sorumlular hakkında da yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

10 SANİYELİK KARAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade ise, daha sonra yaptığı açıklamada konuyla ilgili detayları paylaşarak, tüm sorumluluğu üstlendiklerini söyledi. ABD'nin Irak'taki askeri üslerinin vurulduğu gece birliklerin savaş düzeyine geçtiğini aktaran Hacızade, hava savunma birliklerinden bazılarının Tahran'da konuşlandırıldığını, Tahran'ın batı kesimlerine konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin olaya sebebiyet verdiğini ifade etti. Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının seyir füzesi olarak algılandığını söyleyen Hacızade, hadise sırasında iletişim hatlarında sorun yaşandığını belirtti. Hacızade, hava savunma operatörünün sorun nedeniyle füze fırlatma izni alamadığını kaydetti ve, "Operatörün hedefi vurmak ya da vurmamak için 10 saniye içinde karar alması gerekiyordu. Nihayetinde bu kötü kararı verdi ve uçak vuruldu" diye konuştu.

YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRMİŞ

Hacızade, ABD üslerine füze saldırılarının düzenlendiği gece hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasını istediklerini ancak bunun yapılmadığını kaydetti. İranlı hükümet yetkililerinin olaydan haberdar olmadığı için uçağın füzeyle vurulduğuna ilişkin iddiaları reddettiğini belirten Hacızade, "Olaydan haberdar olduğumuzda Genelkurmay Başkanlığını bilgilendirdik" şeklinde konuştu. İranlı komutan, İran'a ait sivil bir yolcu uçağını düşürmüş olabileceklerine dair tahminlerini yetkililere bildirdiklerini ancak yetkililerin bunu daha sonra açıklama kararı aldıklarını söyledi. Hacızade, "Ukrayna uçağının füzeyle düşürüldüğünü öğrenince ölmeyi diledim. Hadisedeki sorumluluğu kabul ediyoruz. Boynumuz kıldan incedir. Yetkililerin hakkımızda alacağı her türlü karara itaat edeceğiz" ifadelerini kullandı.