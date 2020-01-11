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  • 11.01.2020 20:21
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 20:21

Trump’tan Nobel çıkışı: Bir ülke kurtardım, ödül benim hakkımdı

Başkanı , Ohio eyaletinin Toledo kentinde düzenlediği bir miting sırasında, 2019 ’nü kendisinin alması gerektiğini ima etti.

Trump’tan Nobel çıkışı: Ödül benim hakkımdı

Trump, Ohio eyaletinin Toledo kentinde düzenlediği mitingde destekçilerine seslendi.

Ağırlıklı olarak 'la yaşanan gerilimden bahseden Başkanı, bir noktada sözü 2019 'ne getirdi.

Ödülün kendisine verilmesi gerektiğini ima eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Size Nobel Barış Ödülü hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ardından duydum ki Nobel Barış Ödülü'nü bu ülkenin başındaki kişiye (ülkeyi kurtardığı için) vermişler. Ve dedim ki, 'Ne? Bununla ilgili bir şeyler yapmadım mı?'. Evet, ama bilirsiniz işte, bu şekilde. Büyük bir savaşı engelledim. Birkaç tanesini engelledim."

ÖDÜLÜN SAHİBİ ABİY AHMET ALİ OLMUŞTU
Norveç Nobel Komitesi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'yi, sınır komşusu Eritre ile barışı sağlama çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görmüştü.

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