Skandal yazışmalar Washington Post gazetesi, Boeing çalışanları arasında yapıldığı ileri sürülen iç yazışmaları yayınladı. 737 Max uçaklar için "soytarılar tasarladı" dediği ortaya çıktı. Bir diğeri ise, "Ailemi bindirmem" diye yazdı.

W ashington Post gazetesi, Boeing çalışanları arasında yapıldığı ileri sürülen iç yazışmaları yayınladı. 737 Max uçaklar için "soytarılar tasarladı" dediği ortaya çıktı. Bir diğeri ise, "Ailemi bindirmem" diye yazdı. TÜM MANŞETLER