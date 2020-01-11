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Skandal yazışmalar

Washington Post gazetesi, Boeing çalışanları arasında yapıldığı ileri sürülen iç yazışmaları yayınladı. 737 Max uçaklar için "soytarılar tasarladı" dediği ortaya çıktı. Bir diğeri ise, "Ailemi bindirmem" diye yazdı.

Skandal yazışmalar
Washington Post gazetesi, Boeing çalışanları arasında yapıldığı ileri sürülen iç yazışmaları yayınladı. 737 Max uçaklar için "soytarılar tasarladı" dediği ortaya çıktı. Bir diğeri ise, "Ailemi bindirmem" diye yazdı.

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