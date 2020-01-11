Washington Post gazetesi, Boeing çalışanları arasında yapıldığı ileri sürülen iç yazışmaları yayınladı. 737 Max uçaklar için "soytarılar tasarladı" dediği ortaya çıktı. Bir diğeri ise, "Ailemi bindirmem" diye yazdı.
- Dünya
- 11.01.2020
- Gazete
Skandal yazışmalar
Washington Post gazetesi, Boeing çalışanları arasında yapıldığı ileri sürülen iç yazışmaları yayınladı. 737 Max uçaklar için "soytarılar tasarladı" dediği ortaya çıktı. Bir diğeri ise, "Ailemi bindirmem" diye yazdı.
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