Rusya’dan ABD’ye taciz

ABD Donanması Beşinci Filoya ait muharip gemi USS Farragut, Umman'da Rus Donanması'na ait bir savaş gemisi tarafından tacize uğradı. Rus gemisinin çarpışma riskini artıracak şekilde Farragut'a yaklaştığı açıklandı.
ABD Donanması Beşinci Filoya ait muharip gemi USS Farragut, Umman'da Rus Donanması'na ait bir savaş gemisi tarafından tacize uğradı. Rus gemisinin çarpışma riskini artıracak şekilde Farragut'a yaklaştığı açıklandı.
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